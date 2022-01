27. Januar 2022

tvOS 15.4 Beta 1 von Apple veröffentlicht

Registrierten Entwickler:innen stellt Apple am Abend eine erste Probierversion von tvOS 15.4 zum Download zur Verfügung. Die Software trägt die Buildnummer 19L5409j.

Apple TV 4K (2. Generation)

Schon gestern gab es für Endverbraucher:innen das neue tvOS 15.3, von dem bislang nicht bekannt ist, welche Neuerungen es mitbrachte.

Was ist neu in tvOS 15.4?

Welche Neuerungen tvOS 15.4 beinhalten wird, ist aktuell auch eher ein Geheimnis. Den Release Notes von Apple entnehmen wir aber eine Funktion, die das Apple TV für eine ganz neue Gruppe von Nutzer:innen interessant machen könnte.

Demnach wird Apple den Log-in in WLAN-Netzwerke über sogenannte „Captive Portale“ erlauben. Dies sind vorgeschaltete Webseiten beispielsweise in WLAN-Netzwerken in Hotels und Unterkünften. Auf diese Weise kann man die Set-Top-Box also auch gut auf Reisen mitnehmen.

Sollten uns weitere Änderungen unterkommen, aktualisieren wir den Beitrag entsprechend.

Weiter Updates

Ansonsten stellt Apple am Abend auch watchOS 8.5 Beta 1, macOS 12.3 Beta 1, sowie iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 1 für Entwickler:innen zum Test bereit.

Gestern schon gab es außerdem macOS 12.2, watchOS 8.4, sowie iOS 15.3 und iPadOS 15.3.