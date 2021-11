16. November 2021

watchOS 8.3 Beta 3 von Apple veröffentlicht

Apple stellt registrierten Entwickler:innen die neue Beta 3 von watchOS 8.3 zur Verfügung. Sie trägt die Buildnummer 19S5044c.

watchOS 8.3

Die Veröffentlichung erfolgt eine Woche nach Beta 2. Wir wissen derzeit leider noch nichts über etwaige Neuerungen in dem Betriebssystem-Update. Es begleitet derweil andere Systeme und dürfte vermutlich deren neue Features unterstützen. So wurde bekannt, dass Apple Jugendschutzvorkehrungen für die Nachrichten-App nachrüstet, die Kinder vor dem Empfang oder Versand von Nacktbildern warnen. Dies dürfte so dann auch auf der Watch funktionieren.

Weitere Aktualisierungen

Daneben stellt Apple außerdem tvOS 15.2 Beta 3, sowie iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 3 und auch macOS 12.1 Beta 3 zur Verfügung.