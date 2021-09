watchOS 8 Release Candidate verfügbar

Apple stellt registrierten Entwicklern den Release Candidate von watchOS 8 zur Verfügung. Dieser trägt die Buildnummer 19R346. Es ist vermutlich die letzte Version vor der Veröffentlichung am 20. September.

Zuletzt Ende August gab es von Apple Beta 8 von watchOS 8. Die jetzt veröffentlichte Version ist, wie eingangs erwähnt, vermutlich bereits die Variante, die „alle“ kommende Woche erhalten. Umso tragischer ist es, wenn Magazine wie MacRumors mit vorbereiteten Phrasen so tun, als sei watchOS 8 „zu diesem Zeitpunkt“ noch instabil.

„It’s not recommended to install ‌‌watchOS 8‌‌ on a main Apple Watch as the software may be unstable at this early date.“