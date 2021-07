19. Juli 2021

tvOS 14.7 von Apple veröffentlicht

Apple veröffentlichte tvOS 14.7 zum Download für alle Nutzer und Nutzerinnen des Apple TV HD und Apple TV 4K, sowie dessen zweiter Generation. Das neue Betriebssystem für die Set-Top-Boxen kommt im Schlepptau mit anderen Aktualisierungen.

Apple TV 4K (2. Generation)

Wer eine der vorgenannten Set-Top-Boxen hat, der kann das Update über den Bereich „System“ im Menü für Softwareupdates finden. In der Regel haben viele Nutzer aber das automatische Update eingerichtet. Entsprechend sollten die Geräte auf tvOS 14.7 irgendwann im Laufe des heutigen oder morgigen Tages aufstocken. Vergangene Woche gab es zuletzt den Release Candidate.

Nur Fehlerbehebungen und Optimierungen

Im Verlauf des Betatests sind keinerlei herausragende Neuerungen bekannt geworden, die das Update mit sich bringt. Vermutlich unterstützt tvOS in dem Fall nur Änderungen in iOS und iPadOS. Darüber hinaus enthält das Update natürlich Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. In Apples Support-Dokument zu tvOS gibt es darüber hinaus keine weiteren Hinweise auf Neuerungen.

Darüber hinaus stellt Apple am Abend auch iOS 14.7, iPadOS 14.7, sowie watchOS 7.6 zum Download bereit.