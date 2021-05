tvOS 14.6 und watchOS 7.5 RC von Apple sind da

tvOS 14 zeigt Livevideo von HomeKit-Kameras, Bild: Apple

Den Abend komplettiert Apple für registrierte Entwickler mit der Veröffentlichung des Release Candidate von tvOS 14.6 und watchOS 7.5. Die Updates erscheinen jeweils eine Woche nach Beta 3.

tvOS 14.6 RC veröffentlicht

Registrierte Entwickler können unter anderem den RC von tvOS 14.6 auf dem Apple TV HD oder Apple TV 4K installieren. Die jüngste Aktualisierung trägt die Buildnummer 18L569. Das Update stattet die Set-Top-Boxen auch mit der Möglichkeit aus, Inhalte von Apple Music sowohl mit Dolby Atmos / 3D-Audio als auch in höherer Qualität („Losless“) wiederzugeben.

Beats Studio Buds lautet der Name von neuen kabellosen Kopfhörern nach dem Vorbild von Apples AirPods Pro, die über die Beta von tvOS 14.6 an die Öffentlichkeit gekommen sind. Mehr dazu später auf Macnotes.

watchOS 7.5 RC ist da

Bei watchOS 7.5 RC lautet die Buildnummer 18T567. Auch auf der Apple Watch wird man mit dem Update kostenpflichtige Podcast-Abos anhören können und in den USA eine Apple Card (Kreditkarte) mit Familienmitgliedern teilen können. Ferner kommen Nutzer und Nutzerinnen in Peru und Malaysia in den Genuss der EKG-Funktion der Watch, zusammen mit der Möglichkeit Herzrhythmusstörungen zu erkennen.

Uns sind bis dato neben diesen Hinweisen und der Unterstützung von Apple Music Hi-Fi keine weiteren grundlegenden Änderungen bekannt. Wir passen den Beitrag aber an, wenn uns Hinweise unterkommen.

Dazu wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass daneben auch die RC von iOS 14.6 und iPadOS 14.6, sowie macOS 11.4 Big Sur bereitstehen.