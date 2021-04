AirTag und iPhone 12 in Violett heute vorbestellen

AirTag am Schlüsselbund, Bild: Apple

Am heutigen Freitag, den 23. April, kann man Apples neues iPhone 12 in Violett (Purple), aber auch die neuen AirTag Bluetooth-Tracker vorbestellen. Sie sollen dann zum 30. April hin ausgeliefert werden.

AirTag vorbestellen

Apple präsentierte kürzlich die AirTags. Diese Bluetooth-Tracker kann man in der „Wo ist?“-App einbinden und dann aber am Schlüsselanhänger tragen, oder ins Auto legen, oder in den Koffer oder das Portemonnaie. Über die App kann man die Tokens dann wiederfinden. Nutzer des iPhone 11 und iPhone 12 können dank U1-Chip im Smartphone die AirTags mit zentimetergenauen Hinweisen besonders gut wiederfinden. Aber auch Besitzer des iPhone 6s und neuer können die Tokens verwenden.

Ein AirTag kostet 35 Euro, vier AirTags im Paket kosten 119 Euro. Man kann die Tokens gravieren lassen. Vorbestellen lassen sie sich ab heute um 14 Uhr. Tatsächlich hat Apple den Apple Store bereits in den Wartungsmodus versetzt.

AirTags im Apple Store.

iPhone 12 (mini) in Violett vorbestellen

Darüber hinaus stellt Apple heute um 14 Uhr aber auch noch das „neue“ iPhone 12 in Violett in den Onlineshop, sowie das iPhone 12 mini. Die Geräte sind technisch identisch mit den vorhandenen Modellen, verfügen jedoch über diese neue Farbe. Sie bieten eine Dual-Kamera und nutzen den A12 Bionic als Prozessor. Das iPhone 12 unterstützt die Verwendung von MagSafe-Zubehör zum Laden oder auch solches, das als Halterung dient.

Derzeit gibt es hierzulande das Smartphone ausschließlich beim Konzern aus Cupertino in Violett zu kaufen. In den kommenden Wochen und Monaten dürften die Geräte dann auch über Mobilfunkanbieter oder andere Anbieter zum Verkauf stehen.

Das iPhone 12 mini kostet ab 799 Euro mit 64 GB Speicher. Das iPhone 12 mit größerem 6,1 Zoll Display gibt es ab 899 Euro zu kaufen.

iPhone 12 im Apple Store.

Wer es übrigens nicht so eilig hat, der kann auch einfach bei einer Preissuchmaschine einen Wunschpreis einstellen und dann benachrichtigt werden, wenn dieser erreicht wird.