Alexander Trust, den 25. August 2020

watchOS 7 Beta 6 von Apple veröffentlicht

watchOS 7, Bild: Apple

Neben tvOS 14 Beta 6 gibt es außerdem watchOS 7 Beta 6 von Apple. Das Unternehmen stellt gleichermaßen Entwicklern und Teilnehmern der Public Beta die neue Version zur Verfügung.

Beta 6 erscheint eine Woche nach Beta 5. Sie trägt die Buildnummer 18R5368d.

Was ist neu?

Noch sind uns keine Änderungen von Beta 5 zu Beta 6 bekannt. Sollten wir jedoch welche erfahren, aktualisieren wir den Beitrag entsprechend.

Was kann watchOS 7?

Das bedeutet natürlich nicht, dass watchOS 7 an und für sich keine Neuerungen bereithält. Im Gegenteil erkennt die Smartwatch mit Hilfe des neuen Betriebssystems zum Beispiel, ob ein Träger oder eine Trägerin tanzt und interpretiert dies als Workout.

Darüber hinaus steht die Software wie auch die übrigens Systeme deutlich im Zeichen der Individualisierung. So können Nutzer beispielsweise in Zukunft damit digitale Zifferblätter austauschen. Dies geschieht wahlweise über die Nachrichten-App oder Apple Mail. Aber auch über den App Store, Webseiten oder Social Networks kann man in Zukunft Zifferblätter „tauschen“.

Neu in watchOS 7 sind außerdem Funktionen zum Schlaftracking. Sehr gut möglich, dass dies bereits ein Vorgriff auf die nächste Generation der Apple Watch ist. Die dürfte dann mehr Akkulaufzeit bieten, um ein sinnvolles Schlaftracking zu erlauben.

Ähnliche Nachrichten