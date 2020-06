Wo ist? – Apples Such-Schnittstelle öffnet sich für Drittanbieter

Zu Beginn, als die App eingeführt wurde, sagten wir noch „Find my iPhone“, weil Ihre Funktion auf das Apple-Smartphone beschränkt war. Mittlerweile wurde die App auf andere Apple-Produkte ausgeweitet und entsprechend auch in „Wo ist?“ umbenannt. Nun sollen auch Dritthersteller Nutzern erlauben nach den Geräten zu suchen.

Apple präsentierte im Rahmen der Keynote zur WWDC 2020 nicht nur iOS 14 und iPadOS 14 oder macOS 11. Hier und da wurden auch einige interessante Kleinigkeiten geschlabbert, die nach und nach an die Öffentlichkeit kommen.

„Find My‌ will add support for finding third-party products and accessories with the new ‌Find My‌ network accessory program. This will allow customers to use the ‌Find My‌ app to locate other important items in their lives, in addition to their Apple devices. User privacy remains central to the ‌Find My‌ network with end-to-end encryption built in. A draft specification is available for accessory makers and product manufacturers starting today.“ (Apple)