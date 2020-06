AirPower: Ladezubehör mit Apple A11 Prozessor?

Enthüllungsjournalist Jon Prosser veröffentlichte nun ein Foto von einem Zubehör zum Aufladen von Apple-Geräten. Das Bild soll AirPower als Prototyp zeigen. In dem Gerät selbst soll offenbar ein ausgewachsener Apple A11 zum Einsatz kommen.

2017 kündigte Apple AirPower an. Doch bis heute wurde das Produkt nicht veröffentlicht. Tatsächlich gab es wegen technischer Schwierigkeiten zwischendrin sogar so etwas wie einen Produktionsstopp 2019. Trotz vieler Gerüchte kam das Gerüchte kam das Zubehör nicht im März 2019 auf den Markt, ganz im Gegenteil, Apple brach die Arbeiten ab.

Doch dann gab es im März diesen Jahres wieder neue Hoffnung. Derselbe Jon Prosser verkündete seinerzeit: AirPower ist noch nicht tot. Nun sind wieder zwei Monate ins Land gezogen und Apple hat weitere Schwierigkeiten behoben. Die Ladematte kann nun nicht nur AirPods laden, sondern versteht sich außerdem mit der Apple Watch und natürlich dem iPhone.

Nun veröffentlichte Prosser gleich zwei Fotos auf Twitter, die einen funktionierenden Prototypen zeigen. Unklar ist, wo die Bilder aufgenommen wurden, bzw. wer die Quelle Prossers ist.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020