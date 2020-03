Lebt AirPower noch? Arbeitet Apple wieder an der Ladematte?

AirPower ist für Apple so etwas wie Duke Nukem Forever für 3D Realms (und später Gearbo Software). Die Ladematte verkommt zur Vaporware. Denn Apple kündigte diese zwar an, sagte sie dann aber wieder ab und zuletzt ist es ziemlich ruhig um das Produkt geworden. Doch nun kommt wieder Bewegung in das Projekt.

2019 schien AirPower vor dem Aus. Tatsächlich bestätigte Dan Riccio im März 2019 offiziell, dass sich technische Probleme nicht lösen ließen, die aber der Serienfertigung im Weg stünden.

Nun meldete sich kürzlich der YouTuber und Enthüllungsjournalist Jon Posser zu dem Projekt zu Wort. AirPower sei zurück. Apple habe intern die Entwicklung wieder aufgenommen.

AirPower isn’t dead 👀



The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.



🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2