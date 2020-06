iOS 13.6 und iPadOS 13.6 Beta 2 veröffentlicht

Registrierten Entwicklern stehen nun iOS 13.6 und iPadOS 13.6 Beta 2 zum Download bereit. 13.6? Ja, richtig. Apple begann vor einigen Monaten während des Betatests Versionsnummern zu überspringen oder anzupassen. Das geschieht aktuell auch wieder. Denn vergangene Woche gab es iOS 13.5.5 und iPadOS 13.5.5 Beta 1.

Das neue iOS 13.6 und iPadOS 13.6 haben beide die Buildnummer 17G5045c.

Was bringt iOS 13.6?

Welche neuen Funktionen sich in diesem Versionssprung verbergen bleibt noch Apples Geheimnis. Denn in den „Release Notes“ gibt es keine sachdienlichen Hinweise.

Apple Music und Apple TV im Paket?

Sehr wohl gab es aber nach der Veröffentlichung von iOS 13.5.5 Beta 1 Entdeckungen durch Entwickler im Quellcode, die darauf hinweisen, dass Apple daran arbeitet, ein „Bundle“ für seine Services herauszubringen. Gibt es also demnächst Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und/oder News und andere im Paket? Gerüchte um so einen Schritt gab es schon. Immerhin kann Apple so versuchen, weniger interessante Services über eine Mischkalkulation zu mehr Nutzern zu hieven. Wir kennen solche Paketangebote auch von anderen Anbietern. Amazon Prime bspw. enthält eben nicht nur den Paketversand, sondern auch Musik- und Video-Streaming und mehr.

Apple News+ Audio?

Für Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz momentan eher uninteressant ist eine weitere Facette, die sich nach der Veröffentlichung von 13.5.5 Beta 1 zeigte. Apple arbeitet wohl an der Möglichkeit, einige Nachrichten aus dem Bezahlabo von Apple News+ als Audiodatei anzubieten. Die lassen sich dann ähnlich konsumieren wie Podcasts.

Darüber hinaus gibt es auch macOS 10.15.6 Beta 2 und tvOS 13.4.8 Beta 2 zum Download für registrierte Entwickler. Entsprechend behielt Apple für diese Systeme die Versionsnummern bei.

Update vom 10. Juni 2020: iOS 13.6 und iPadOS 13.6 stehen mittlerweile auch für Teilnehmer des öffentlichen Betatests zur Verfügung.