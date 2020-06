tvOS 13.4.8 Beta veröffentlicht

Apple bietet registrierten Entwicklern ab sofort die zweite Betaversion von tvOS 13.4.8 zum Download an. Die Veröffentlichung erfolgt eine Woche nach Beta 1.

Die neue Probierversion trägt die Buildnummer 17M5545a. Sie steht sowohl für Nutzer des Apple TV HD als auch für solche des Apple TV 4K zum Download bereit.

Solltet Ihr bereits vergangene Woche das Betaprofil für Beta 1 installiert haben, könnt Ihr nun ohne Weiteres die zweite Aktualisierung direkt am Gerät ausführen.

Apple vor WWDC schwer beschäftigt

Uns sind bis dato leider keine Neuerungen bekannt. Klar ist nur, dass Apple scheinbar so kurz vor der WWDC 2020 (am 22. Juni) noch immer an der aktuellen Betriebssystem version feilt. Denn auch iOS, iPadOS und andere bekamen heute eine zweite Betaversion.