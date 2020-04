Final Cut Pro X, Logic Pro und Xcode kommen aufs iPad Pro

Enthüllungsjournalist Jon Prosser konnte bereits vor kurzem berichten, dass Xcode unter iPadOS 14 läuft. Unklar war er sich über andere „Profi“-Apps Apples. Doch genau diese Unsicherheit ist nun vorbei. Final Cut Pro X und Logic Pro kommen beide auf Apples Tablet.

Man könne ihm vertrauen. Er habe hundertprozentige Gewissheit. FCPX, Logic Pro und Xcode kämen auf das iPad Pro.

Prosser kann allerdings keine Aussagen dazu treffen, ob es sich am Ende um ausgewachsene Apps handele, oder abgespeckte Versionen. Immerhin hätten selbst iPad Pro gegenüber einem ausgewachsenen Mac Nachteile beim Arbeitsspeicher.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.



I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.



You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂