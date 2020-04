iOS 14: Xcode und Final Cut bald auch auf iPhone und iPad?

Können Entwickler demnächst iPhone– und iPad-Apps auch ganz ohne Mac entwickeln? Kommt sogar die Profi-Videoschnittsoftware aufs iPad? Es scheint fast so, wenn man jüngsten Gerüchten um die Entwicklung von iOS 14 Glauben schenkt. Dies würde die Entwicklung von komplexerer Software auf den Geräten erleichtern und bedeutet einen Meilenstein.

Es ist wieder Jon Prosser, der nun Details über iOS 14 und die Entwicklung von Apps für das Betriebssystem ausplaudert. Der Enthüllungsjournalist und YouTuber sprach das Thema bereits in einem seiner Livestreams an. Doch um es zu dokumentieren, erwähnt er es auch auf Twitter.

Bringt Apple seine Entwicklungsumgebung Xcode in diesem Jahr auch aufs iPhone und iPad? Laut Prosser gäbe es Xcode schon jetzt in iOS 14.

Vor diesem Hintergrund ist Prosser außerdem der Meinung, dass dieser Schritt einen Meilenstein in der Entwicklung professionellerer Anwendungen für Apples mobile Geräte bedeuten wird. Ob Apples Videoschnitt-Software Final Cut den Weg aufs iPad findet, da ist sich Prosser aber nicht sicher. Nur in dem Maße, in dem Apple die Entwicklung von Apps für die ARM-Plattform beschleunigt, dürfte auch das nur eine Frage der Zeit sein.

I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad…



But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀



The implications there are HUGE.



Opens the door for “Pro” applications to come to iPad.



I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️