Stellt Apple dieses Jahr das erste ARM-MacBook vor?

Ende 2020 soll Apple offenbar ein erstes MacBook mit ARM-Prozessor vorstellen. Jedenfalls wenn es nach Analyst Ming-Chi Kuo geht. Das Gerät soll dann im ersten Quartal 2021 in den Handel gehen.

Gerüchte um einen Wechsel von Intel zu ARM gab es in der jüngeren Vergangenheit immer öfter. Schon 2018 gab es Hinweise auf ein ARM-MacBook. Nun scheint es so etwas wie einen „Durchbruch“ zu geben. In einer Memo an Investoren prognostiziert Analyst Ming-Chi Kuo nun, dass Apple noch in diesem Jahr ein erstes Laptop mit ARM-Prozessor vorstellen will.

Apple beschleunigt Entwicklung

Kuo behauptet, dass Apple seine Bemühungen zum Wechsel der Prozessorarchitektur beschleunige. Dies deckt sich auch mit seiner vorherigen Meldung aus Ende Februar.

16 Zoll MacBook Pro kommt gut an

In der gleichen Meldung Kuos heißt es außerdem, dass das 16 Zoll MacBook Pro aus Oktober gut bei den Kunden ankommt. Die Nachfrage sei höher als Apple sie selbst eingeschätzt habe. Aus diesem Grund würde das Unternehmen nun auch die Veröffentlichung überarbeiteter Versionen des kleinen MacBook Pro und des MacBook Air forcieren.