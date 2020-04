Beta 2 von iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5 und weiteren ist da

Apple stellte heute nicht nur unerwartet das neue iPhone SE in einer Pressemeldung vor, sondern bietet für registrierte Entwickler nun auch eine aktualisierte Betaversion von iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 und watchOS 6.2.5 zum Download an.

iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 Beta 2

Es ist mittlerweile gut zwei Wochen her, dass Apple die erste Testversion von iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 zur Verfügung stellte. Seinerzeit sorgte der Versionssprung noch für Stirnrunzeln. Doch in der Zwischenzeit veröffentlichte Apple außerdem auch ein Bugfix-Update in Form von iOS 13.4.1 und iPadOS 13.4.1. Das behob vor allem Probleme mit der FaceTime-Verbindung zu älteren iOS-9-Geräten.

Nun also gibt es Beta 2 der nächsten 0.5er. Die trägt die Buildnummer 17F5044d.

Musik in Facebook- und Instagram-Stories teilen

Ein neues Feature in dem Update ist die Möglichkeit, Songs, Alben und Abspiellisten auf der Musik-App in seinen „Stories“ auf Facebook und Instagram zu teilen. Das gilt aber vermutlich nur für Inhalte aus dem Apple Music Abo.

Weitere Details gab Apple bislang in den „Release Notes“ nicht bekannt. Spekuliert wird allerdings, ob Apple ein Problem mit dem persönlichen Hotspot behebt und eine VPN-Sicherheitslücke.

tvOS 13.4.5 Beta 2

Beta 2 von tvOS 13.4.5 trägt die Buildnummer 17L5543d. Ihr könnt die Firmware sowohl auf dem Apple TV HD als auch auf dem Apple TV 4K installieren, vorausgesetzt Ihr möchtet das zu so einem frühen Zeitpunkt im Betatest bereits.

watchOS 6.2.5 Beta 2

Die zweite Beta von watchOS 6.2.5 erscheint ebenfalls zwei Wochen nach der ersten. Die neue trägt die Buildnummer 17T5590d.

In den „Release Notes“ gibt es leider keine Hinweise darauf, welche Neuigkeiten das neue tvOS oder watchOS für uns bereithalten.

macOS 10.15.5 bleibt vorerst bei Beta 1 stehen. Möglich, dass Apple dann morgen ein Update dafür präsentiert.