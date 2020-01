Auch watchOS 6.1.2 und tvOS 13.3.1 als Beta 2 verfügbar

Apple veröffentlicht ebenfalls watchOS 6.1.2 Beta 2 und tvOS 13.3.1 Beta 2. Zu beiden Updates gibt es bislang keine Hinweise auf Neuerungen.

Es ist Dienstag. Wenn Apple in einer Woche neue Betaversionen veröffentlicht, dann zuletzt in der Regel immer dienstags. So auch heute. Neben iOS 13.3.1 Beta 2 und iPadOS 13.3.1 Beta 2 stellt der Hersteller aus Cupertino auch macOS 10.15.3 Beta 2 bereit.

Updates auch für Apple Watch und Apple TV

Natürlich dürfen in dem Beta-Reigen die Smartwatch und die Set-Top-Box nicht fehlen. Entsprechend finden registrierte Entwickler nun watchOS 6.1.2 Beta 2 mit Buildnummer 17S5792a vor. Ebenfalls stellt Apple tvOS 13.3.1 Beta 2 mit der Buildnummer 17K5792a bereit.

Die tvOS 13.3.1 Beta 2 Firmware-Datei fürs Apple TV könnt Ihr auch direkt auf Apples Servern herunterladen.