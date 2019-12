Firmware-Update: Blackmagic eGPU jetzt mit Apple Pro Display XDR nutzen

Firmware-Update für Blackmagic eGPU veröffentlicht. Version 1.2 der Firmware bringt die Unterstützung für Apples Pro Display XDR. Nutzer, die beide Produkte besitzen, können das Update über die Webseite des Herstellers herunterladen.

Zugegeben, es betrifft momentan vermutlich nur eine ausgewählte Zahl von Nutzern. Doch Ihr könnt nun Firmware 1.2 für Eure Blackmagic eGPU herunterladen.

Ihr könnt einfach auf der Homepage bei den „Latest Downloads“ auf den Button mit Mac OS X tippen. In dem Formular „könnt“ Ihr Daten für die Produktregistrierung angeben, müsst Ihr aber nicht. In dem Formular ist links unten ein Link „versteckt“. Klickt einfach auf „Download Only“ und Ihr ladet die neue Firmware für die Blackmagic eGPU oder eGPU Pro herunter.

Tatsächlich ist die Unterstützung für Apples neues Profi-Display das einzige Merkmal dieses Firmware-Updates.

„This update adds support for Apple Pro Display XDR to the Blackmagic eGPU and Blackmagic eGPU Pro. Once the update has been installed, you’ll be able to use Apple Pro Display XDR as a computer display when connected to a Mac with Thunderbolt 3 and either a Blackmagic eGPU or eGPU Pro.“ (Blackmagic)