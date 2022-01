CES 2022: Intel Core i9 schneller als Apple M1 Max

Im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der CES 2022 stellte Intel unter anderem neue Prozessoren für Laptops vor. Es handelt sich um Chips der mittlerweile 12. Generation des Intel Core i9. In Intels eigenen Benchmarks erzielen diese mehr Leistung als Apples M1 Max Prozessor. Es gibt aber einen Haken.

Intel bewirbt den neuen Intel Core i9 12900 HK als „schnellsten“ Prozessor für mobile Endgeräte, den es je gab (vgl. Pressemeldung). Er verfügt über 14 Rechenkerne, wobei sechs spezifisch auf Leistung optimiert sind. Die übrigen acht Kerne sind hingegen auf Effizienz getrimmt.

Im Turbo Boost Modus erreicht der Prozessor der Alder Lake Serie Geschwindigkeiten von 5 GHz. Allerdings verbraucht er dann auch 115 Watt. Das ist streng genommen nur „etwas“ mehr als Apples M1 Max im 16 Zoll MacBook Pro unter „Volllast“ im speziellen High Power Mode. Denn dann, und nur dann, verbraucht Apples M1 Max 110 Watt.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Intel-Prozessor viel häufiger mehr Strom verbraucht als Apples M1 Max. Denn schon im November 2021 tauchte auf Youtube eine dezidierte Auswertung auf, die den Stromverbrauch von Apples MacBook Pro mit M1 Max Prozessor dokumentierte. Tatsächlich nutzt das Apple-Laptop mit Apple Silicon beim Surfen, für YouTube und selbst beim Videoschnitt nur zwischen 10 und 20 Watt. In Final Cut Pro werden in der Regel nur dann bis zu 60 Watt Strom verbraucht, wenn es zum Export kommt, und die Videocodierung stattfindet.

Der Benchmark, den Intel für den Vergleich auswählte, stammt aus dem Jahr 2017, als es noch gar kein Apple Silicon gab. Trotzdem vertraut Intel darauf, sieht darin einen „guten Test“, wie es auf Nachfrage gegenüber Macrumors angibt.

„Specrate 2017 integer n-copy data is a good benchmark that we use to gauge client multi-threaded performance, and our data indicates that the Core i9-12900HK is faster performance-per-watt than the M1 Max processor in this test“.