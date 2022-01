6. Januar 2022

CES 2022: Garmin bringt Siri auf die Smartwatch

Der Schweizer Hersteller Garmin stellt im Rahmen der CES 2022 eine neue Smartwatch vor. Tatsächlich handelt es sich bei der Venu 2 Plus um ein Facelift einer Armbanduhr, die man im letzten Jahr einführt. Das Plus-Modell kann nun aber auch Siri bedienen.

Garmin Venu 2 Plus mit Siri nutzbar

Denn die Venu 2 Plus besitzt einen Lautsprecher und dazu ein Mikrofon. Damit lassen sich Sprachbefehle an ein gekoppeltes Smartphone senden. Das gilt selbstredend auch für Android-Nutzer:innen, die so Kontakt zum Google Assistant aufbauen können. Man kann dann am Handgelenk wie gewohnt Nachrichten diktieren, Anrufe annehmen und andere Dinge mehr, die der Sprachassistent sonst beherrscht, wie das Unternehmen in der passenden Pressemeldung dokumentiert.

Details zur Venu 2 Plus

Das Uhrengehäuse der Venu 2 (Plus) misst 43 mm im Durchmesser. Es nutzt ein kreisrundes Design und unterscheidet sich damit von der Apple Watch. Die Garmin-Uhr nutzt ein AMOLED-Display.

Was kann die Smartwatch sonst noch? Sie überwacht die Herzfrequenz, die Atmung, traut sich festzustellen, ob man gerade gestresst ist und kann den Schlaf überwachen. Das funktioniert mit der Venu 2 (Plus) ohne Weiteres, da die Uhr mit einer Batterieladung bis zu neun Tage Laufzeit verspricht. Auch gibt es diverse Fitnessfunktionen und speziell für Nutzerinnen Möglichkeiten den eigenen Zyklus zu dokumentieren und die Schwangerschaft zu überwachen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Smartwatch kostet 449,99 Euro und ist über den Onlineshop der Herstellers bereits verfügbar. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen mit Kunststoff- und Lederarmbändern in verschiedenen Farben. Die Variante mit Lederarmband wird zum Preis von 499,99 Euro angeboten.

Die Venu 2 Smartwatch, auf der das Plus-Modell optisch aufbaut, wird nach wie vor angeboten zum Preis von 399,99 Euro (UVP), allerdings ohne Sprachbedienungsfunktionen.