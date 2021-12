13. Dezember 2021

watchOS 8.3 von Apple veröffentlicht

Apple stellt das finale Update auf watchOS 8.3 zum Download bereit. Man kann es über die Watch-App am iPhone installieren. Neu ist unter anderem die Unterstützung für Apple Music Voice.

watchOS 8.3

Vergangene Woche veröffentlichte Apple noch den Release Candidate von watchOS 8.3. Nun gibt es heute vom Konzern aus Cupertino die finale Version für alle Nutzer:innen zum Download.

Was ist neu in watchOS 8.3?

Die Hinweise auf neue Funktionen in watchOS 8.3 gehen Hand in Hand mit denjenigen in iOS 15.2 oder macOS 12.1.

Apple Music Voice

So unterstützt natürlich auch die Armbanduhr den Zugriff auf das neue Günstig-Abo Apple Music Voice per Sprachbefehl. Das kann gerade bei der LTE-Variante und verbundenen Kopfhörern im Fitnessstudio oder beim Joggen ganz sinnvoll sein. Apple Music Voice kostet nur 4,99 Euro im Monat. Auf die Songs zugreifen kann man nur mittels Sprachbefehl.

Mehr Jugendschutz und Privatsphäre

Eltern können es außerdem einrichten, dass Kinder Warnhinweise angezeigt bekommen, wenn sich in Nachrichten Nacktbilder enthalten, oder wenn diese selbst welche versenden möchten.

Nicht zuletzt protokolliert Apple natürlich auch an der Armbanduhr den Zugriff auf private Daten durch Apps und stellt diese Informationen dann in einem neuen Privatsphärebericht zusammen, ähnlich der Bildschirmzeit.

Ausweitung von Assistive Touch

Nicht in den Release Notes erwähnt ist die Ausweitung von „AssistiveTouch“ auf die Apple Watch Series 4 und Series 5. Diese Funktion aktiviert einen Button auf dem Bildschirm, den man in eine Ecke verschieben kann. Dieser digitale Button öffnet ein Menü, mit dem man Funktionen nutzen kann, die sonst über einen mechanischen Knopf ausgelöst werden.

Weitere Updates

Für die HomePods gibt es ebenfalls ein Update, und Apple stellt, wie oben erwähnt, auch iOS 15.2 und iPadOS 15.2 bereit, genauso wie macOS 12.1 und tvOS 15.2.