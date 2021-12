13. Dezember 2021

macOS 12.1 Monterey von Apple veröffentlicht

Neben iOS 15.2 und iPadOS 15.2 stellt Apple am heutigen Abend direkt auch die finale Version von macOS 12.1 zum Download bereit. Mac-Nutzer:innen können sich unter anderem auf SharePlay als neues Feature einstellen.

macOS 12.1

Vergangene Woche veröffentlichte Apple gleich zwei Release Candidates zu macOS 12.1. Einen zu Wochenbeginn und einen weiteren am Ende der Woche. Nun also gibt es die fertige Version für alle von uns zum Download.

Was ist neu in macOS 12.1?

Tatsächlich hievt Apple mit macOS 12.1 den Mac auf ein Level mit iOS und Co. Denn dort gab es schon mit iOS 15.1 die Einführung von SharePlay. Doch es gibt noch mehr.

SharePlay am Mac

Was ist SharePlay? Übersetzt lautet das Feature in etwa Teilen und Spielen. Die Funktion funktioniert in Verbindung mit Apples FaceTime-Infrastruktur. Nutzer:innen können ab sofort auch am Mac gleichzeitig mit anderen Videotelefonie betreiben und dabei aber gemeinsam Musik hören oder Filme und Serien ansehen. Auch kann man den Browserinhalt teilen oder Dokumente. Entsprechende Updates für die eigenen Apps Apples gibt es obendrein.

Sobald jemand in der Gruppe spricht, reduziert SharePlay die Wiedergabelautstärke, damit man das Gesagte besser versteht. Alle Teilnehmer der „Konferenz“ können dabei die Wiedergabe pausieren, vor- oder zurückspulen.

Apple Music Voice

Wie auch bei den übrigen Updates bekommen Mac-Nutzer:innen die Möglichkeit auf Apple Music Voice zuzugreifen. Dieses vergünstigte Abo erlaubt den Zugriff auf Apples gesamten Musikstreaming-Katalog für nur 4,99 Euro im Monat. Allerdings gibt es einen Haken. Um Musik hören zu können, muss man Siri anweisen, sie abzuspielen. Man kann nicht einfach die vorhandenen Apps nutzen. Sinnvoll einsetzbar ist die Funktion in erster Linie für das Smartphone unterwegs, oder beim Musikgenuss über Siri-Lautsprecher wie den HomePod oder über Kopfhörer, die mit dem Sprachassistenten verbunden sind.

Fotos mit mehr Erinnerungen

Die Fotos-App wurde speziell im Bereich der Erinnerungen aktualisiert. Das sind automatisch zusammengestellte Diashows mit Fotos. Diesen widmet Apple in der Fotos-App nun einen überarbeiteten Bereich. Außerdem gibt es neue Erinnerungstypen wie kindbasierte Erinnerungen, urlaubsbasierte, trendbasierte und diejenigen mit Haustieren wurden weiter optimiert.

Jugendschutz und Privatsphäre

Wie auch bei iOS und iPadOS gibt es inzwischen einen Privatsphärebericht. Nutzer:innen bekommt angezeigt, welche Apps in der jüngeren Vergangenheit auf persönliche Daten zugegriffen haben. Die Funktion wird ähnlich gehandhabt wie das Bildschirmzeit-Feature.

In der Nachrichten-App gibt es außerdem mehr Jugendschutz. Eltern können es einrichten, dass Kindern Warnhinweise angezeigt werden, wenn diese Nacktbilder versenden wollen, oder empfangen würden.

Weiterhin werden auch Suchergebnisse in Siri, Spotlight oder Safari auf Wunsch „sicherer“ und zeigen altersgerechte Ergebnisse an.

Einkaufen in der TV-App

Damit man schnell Filme und Serien leihen oder kaufen kann, spendiert Apple der TV-App jetzt einen separaten „Store“-Reiter.

Zugriff auf Apple ID für Hinterbliebene

Ja und dann erlaubt Apple die vereinfachte Weitergabe von Daten an Hinterbliebene. Zu Lebzeiten muss man dazu allerdings Personen mit einer Vollmacht ausstatten. Man gibt einfach deren Kontaktinformationen in den Einstellungen an, ähnlich wie man es bei „Notfallkontakten“ jetzt schon getan hat.

Noch mehr Neues

Tatsächlich gibt es noch weitere Neuerungen, so zum Beispiel die Möglichkeit, die eigene E-Mail-Adresse in der Mail-App zu verbergen. Das Feature steht iCloud+-Kund:innen zur Verfügung.

Außerdem enthält die Aktien-App nun mehr Informationen zu einzelnen Wertpapieren. Und in der Erinnerungen- und der Notizen-App kann man Schlagworte umbenennen oder löschen.

Fehler behoben

Apple hat sich Probleme mit dem Trackpad am Mac angenommen. Zusätzlich sollten HDR-Videos auf YouTube nun auch auf 2021er MacBook Pro Modellen ohne Kernel Panik angezeigt werden können. Speziell für Nutzer:innen eines 16 Zoll MacBook Pro aus 2021 wird das Aufladen mittels MagSafe jetzt wieder funktionieren, selbst wenn der Deckel des Laptops geschlossen wurde und das Gerät in den Ruhezustand wechselte. Diese und weitere Fehler behebt Apple mit macOS 12.1.

Weitere Update

Daneben gibt es, wie eingangs erwähnt, auch iOS 15.2 und iPadOS 15.2, aber auch watchOS 8.3 und tvOS 15.2.