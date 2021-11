25. November 2021

Black Friday: iPhone 13 (mini) mit Vertrag günstiger als ohne

Noch ist eigentlich nicht Freitag, aber viel zu viele Unternehmen preschen mit Angeboten zum Black Friday vor. So gibt es auch jetzt eine ganze Reihe von interessanten Black-Friday-Deals, bei denen man ein iPhone 13 (mini) preiswert bekommt. Wir haben zwei Otelo-Angebote herausgepickt. Bei einem bekommt Ihr das Smartphone nämlich mit Vertrag sogar günstiger als ohne.

Sparschwein, Bild: CC0

Den Anfang macht eine Offerte von Otelo, bei der Kund:innen das iPhone 13 (mini) „effektiv“ sogar beinahe kostenlos bekommen können, je nachdem, wie man die Milchmädchenrechnung anstellt.

Otelo mit iPhone 13 (mini)

In der Zeit vom 17. November 2021 bis zum 1. Dezember 2021 gelten bei Otelo folgende Angebote:

iPhone 13 mini mit Vertrag günstiger als ohne

Ihr bekommt wahlweise ein iPhone 13 Mini mit 128 GB Speicher für 1 € Zuzahlung. Ansonsten könnt Ihr Euch 50 Euro Startguthaben in der otelo-App aktivieren, das dann mit den Monatsraten verrechnet wird. Enthalten ist eine Otelo Allnet Flat Classic (15 GB mit 21,6 Mbit/s) für 29,99 Euro monatlich. Entsprechend sind die Kosten für den Tarif auf 24 Monate 679,75 Euro (inkl. 9,99 Euro Anschlusspreis und der oben erwähnten 50 Euro Guthaben). Für die Hardware fällt einmalig 1 Euro an, aber keine Versandkosten.

Die Gesamtkosten bei diesem Angebot belaufen sich entsprechend auf 680,75 Euro. Ein solches iPhone 13 mini mit 128 GB Speicher kostet laut Preissuche aber 779 Euro. Also seid Ihr derzeit in jedem Fall günstiger bei Otelo als beim Kauf des Geräts in freier Wildbahn.

Zum Angebot: iPhone 13 Mini bei Otelo.

iPhone 13 mit Vertrag nur 40 Euro teurer als ohne

Für Freunde des iPhone 13 mit 128 GB Speicher gibt es ebenfalls ein Angebot von Otelo. Die Eckdaten für den Vertrag, das Startguthaben, etc. sind die gleichen wie beim Mini-Geräte. Nur zahlt Ihr für Otelo Allnet Flat Classic (15 GB mit 21,6 Mbit/s) eben 39,99 Euro monatlich und kommt dann am Ende auf Gesamtkosten über 24 Monate von 920,75 Euro. Derzeit kostet das iPhone 13 in der Preissuche jedoch 879,99 Euro, und also zahlt Ihr nur 40,76 Euro für den Vertrag über 24 Monate, oder knapp 1,70 Euro monatlich.

Zum Angebot: iPhone 13 bei Otelo.