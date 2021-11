22. November 2021

Black Friday Week bei Tink: Smart-Home-Produkte reduziert

Wer sich gerne mit neuen Smart-Home-Produkten eindecken möchte, für den bietet der Black Friday und die Woche davor einige interessante Angebote. Vom 19. bis 29. November veranstaltet der Spezialhändler Tink die „Black Friday Week“. Gibt es dort Schnäppchen für HomeKit-Nutzer:innen?

Sparschwein, Bild: CC0

Zugreifen oder warten?

Vorweg: Persönlich finde ich den Zeitpunkt etwas ungünstig sich komplett neu auszustatten, da die neue Matter-Technologie auf Thread-Basis noch auf sich warten lässt und bislang nur bei ausgewählten Geräten vorhanden ist oder nachgerüstet werden kann. Es gibt schon jetzt einige kompatible Produkte und wir haben zum Beispiel bei Eve oder Nanoleaf gesehen, dass zumindest neuere Geräte-Generation auch einfach per Software-Update Thread-kompatibel gemacht wurden.

Mit dem HomePod mini und dem Apple TV 4K der zweiten Generation gibt es bereits Thread-kompatible Geräte aufseiten von Apple. Ich würde also in jedem Fall schauen, ob die jetzt neu angeschafften Produkte auch kompatibel sind oder der Hersteller Updates in Aussicht stellt.

HomeKit, Alexa oder Google Assistant?

Ebenso gibt es ja Macnotes-Leser:innen, die gar nicht mit HomeKit, sondern vielleicht mit Alexa oder dem Google Assistant unterwegs sind, ja sogar für AVMs Fritz!Dect-Systeme gibt es Zubehör günstig. In jedem Fall derzeit auch bei Tink.

Folgende Angebote sind HomeKit-kompatibel:

Es gibt darüber hinaus noch viele weitere Produkte im Angebot, auch Unterputz-Lösungen und Aktoren, oder LED-Spots und ganze Lampen oder Wetterstationen und Türschlösser. Stöbern lohnt sich definitiv.

Für Fans von AVM Fritz gibt es, und das wollten wir noch erwähnt haben, unter anderem folgenden Deal:

AVM Fritz!Dect 301 Secherspack Heizkörper-Thermostate für 254,95 Euro. Nächstbester Einzelpreis derzeit ab 45 Euro, wären dann 270 Euro.