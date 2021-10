5. Oktober 2021

Steve Jobs: Apple gedenkt 10. Todestag

Heute vor 10 Jahren verstarb Steve Jobs, nach langjährigem Kampf gegen den Krebs. Apple erinnert an den verschiedenen Gründer auf seiner Homepage mit einem kurzen Film, der einige seiner Stationen festhält. Ebenso veröffentlicht das Unternehmen eine Stellungnahme der Familie Jobs.

Celebrating Steve, Bild: Apple

Die erinnert an dessen Tugend des neugierig Bleibens und an den positiven Blick auf die Welt. In vielen Momenten werde sie noch heute an ihn erinnert und findet in den Augenblicken Trost, in denen sie etwas Schönes erblickt. Denn Steve Jobs lehrte sie den Blick fürs Schöne, und den wollen sie weiter konservieren.

Die Welt ist, was wir draus machen

Das Video, das Apple auf der Homepage zeigt, beginnt mit dem Hinweis von Steve, dass die Welt nur das ist, was wir daraus machen.

Der einstige Apple-Gründer hat schon früh gelehrt, dass man auch mit dem Kopf durch die Wand rennen dürfe, weil man selbst in der Lage ist, diese wieder aufzubauen. Nur die meisten von uns wissen das leider nicht.

Neugier ist eine dieser Zutaten, Selbstbewusstsein ein anderes, das leider in unserer Zeit viel zu wenig gelehrt wird. Denn nur wer neugierig ist und bleibt und genug Selbstbewusstsein hat, ist nicht auf Glück oder Zufall angewiesen, um die eigenen Träume zu verwirklichen. Darum könnten Eltern, Lehrer, Geschwister, Bekannte und Verwandte, darum könnten wir alle uns ein Beispiel nehmen, und uns selbst und andere fördern, damit unsere Welt in Zukunft keine Grenzen mehr kennt.

Der Computer ist das Fahrrad für den Geist

Jobs spricht in dem Video auch über seine Idee von einem Computer. Es sei unser Fahrrad für den Geist. Für den Apple-Gründer war das Gerät nämlich nie, wie er sagt, nur dazu da, uns produktiver zu machen, sondern auch kreativer. Wer sich heute mit Computern beschäftigt, der sollte das im Hinterkopf behalten. Diese Maschinen können unser Leben bereichern, wenn wir es zulassen.

Am Ende des Videos steht ein Dankeschön von Steve auf einer der letzten „Keynotes“, die er gehalten hat. Jobs bedankt sich bei (uns) allen, die Apple auf seiner Reise begleiten. Ich bin zwar selbst nicht von Beginn an auf dieser Reise gewesen, konnte sie aber doch ein Stück begleiten. Ich hoffe, einigen von Euch dort draußen geht es genauso.