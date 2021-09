7. September 2021

Apple Pay: Schnell installiert, selten genutzt?

Eine Umfrage von PYMNTS unter mehr als 3.600 Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den USA sieht ein schreckliches Bild bei der Nutzung von Apple Pay. Sehr viele iPhone-Käufer richten das Feature ein, nutzen es dann aber nicht.

Apple Pay mit Sparkassen Girocard, Bild: Sparkasse

Lediglich etwas mehr als sechs Prozent der iPhone-Nutzer in den USA würden Apple Pay tatsächlich aktiv einsetzen. Dies jedenfalls will PYMNTS in seiner Umfrage erfahren haben.

Apple-Pay-Nutzung so hoch wir zur Einführung

Um genau zu sein, 6,1 Prozent derjenigen US-Konsumenten, die in der Lage wären, Apple Pay zu nutzen, tun es auch.

Als Apple den Service im September 2014 zusammen mit der Einführung des iPhone 6s präsentierte, war diese Kennziffer nicht viel kleiner. Laut PYMNTS soll die aktive Nutzung des Service im Jahr 2015 bei 5,1 Prozent gelegen haben. Tatsächlich war sie 2017 mit 6,9 Prozent sogar etwas höher.

Gestiegen sind seit der Einführung vor allem die Zahl der kompatiblen Geräte in Kundenhand und außerdem die Zahl der Einzelhändler, die das Bezahlsystem unterstützen.

Neugier ja, Gewohnheit nein

Analystin Karen Webster betont, dass Apple es in all der Zeit nicht geschafft hat, die Hürden zur Nutzung des Service abzubauen, und seien sie auch noch so klein. Es gibt viele Verbraucher, die den Service einmal ausprobieren, dann aber doch wieder die gewohnte Kunststoff-Kreditkarte einsetzen, um damit zu bezahlen. Denn auch diese wurden in den letzten Jahren sukzessive umgerüstet und sind nun in der Lage, nur mit Auflegen eine Transaktion zu verifizieren. Das klappt auch mit dem iPhone oder der Watch, aber noch hat man die Verbraucher nicht von der physischen Kreditkarte entwöhnt.

Kreditkartenzahlungen nehmen zu

Tatsächlich hat die Umfrage von PYMNTS ergeben, dass die Zahl der Kreditkartenzahlungen im Einzelhandel zwischen 2019 und 2021 zugenommen hat (+ 33,8 Prozent). Gleichzeitig hat aber der Einsatz von „digitalen Portemonnaies“ abgenommen (- 26,2 Prozent).

PYMNTS gibt es seit 2009, es gehört zu What’s Next Media & Analytics, einem Marktforschungsunternehmen aus Chicago.

Situation in Deutschland?

Die Umfrage beschäftigte sich lediglich mit US-Konsumenten. In Deutschland ist die Verwendung von Bargeld noch deutlich weiter verbreitet. Allerdings hat die Covid-19-Pandemie hier ein Umdenken eingeläutet. Denn selbst bei vielen Bäckern um die Ecke kann man nun immerhin mit Karte zahlen. Nicht zuletzt machen aber auch die Sparkassen und die Volksbanken und Raiffeisenbanken bei Apple Pay mit.

Eine aktuelle Umfrage zu dem Thema liegt uns jedoch nicht vor.