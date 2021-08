3. August 2021

Neue Macs und Apple Watches in Datenbank aufgetaucht

Möglicherweise gibt es im Herbst neue Apple Watches und auch zwei neue Macs, oder MacBooks. Dies jedenfalls lassen Veröffentlichungen aus der zentralen Datenbank der eurasischen Wirtschaftskommission als Schluss zu.

Apple MacBook Pro mit M1 Chip (11/2020), Bild: Apple

Apple hat als Unternehmen gegenüber unterschiedlichen Institutionen eine Veröffentlichungspflicht. In den USA beispielsweise muss man gegenüber der FTA und anderen vorab Informationen und womöglich auch Prototypen von Geräten einreichen, damit diese auf ihre Tauglichkeit für den Einsatz von Endverbrauchern überprüft werden können.

Regelmäßig neue Hinweise

Ähnlich verhält es sich mit der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission (ECC). In dieser tauchen regelmäßig neue Modellnummern von Apple-Produkten auf, die man bis dahin noch nicht gesehen hat. Im Oktober letzten Jahres beispielsweise gab es Hinweise auf neue Macs und davor im Juni solche zu neuen iPhones.

Sechs neue Watch-Modelle?

Entsprechend kommt es nun nicht überraschend, dass sich in der Datenbank der ECC (eigentlich Eurasian Economic Commission) allein sechs neue Modellbezeichnungen für Apple Watches finden: A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, sowie A2478. Den Datenblättern kann man außerdem entnehmen, dass das Betriebssystem der Geräte das neue watchOS 8 ist.

Zwei neue MacBook Pro?

Darüber hinaus gibt es in der Datenbank seit dem 2. August auch ein aktualisiertes Dokument, das auf zwei neue Macs hinweist. Konkret geht es um die Modellnummern A2442 und A2485. Leitet man diese ab, kommt man schnell zu neuen MacBooks, zumal in der Datenbank in dem Fall auch der Hinweis auf das neue macOS 12 erfolgt. Es liegt nahe, dass Apple dann im Herbst tatsächlich zwei neue MacBook Pro herausbringt. Einen Screenshot aus der Datenbank konservieren die Kollegen von Consomac aus Frankreich, ebenso wie denjenigen zu den Watch-Modellen.

Die Datenbank der ECC gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, wann die Produkte in den Handel kommen. Entsprechend geht das Rätselraten weiter.