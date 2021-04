REvil: Neue MacBooks mit 14 und 16 Zoll Display noch dieses Jahr?

Nachdem Apple vor Kurzem einen neuen iMac mit M1-Prozessor angekündigt hatte, gibt es nun Hinweise über neue MacBooks, die auf eine Hackergruppierung namens REvil zurückgehen. Demnach sollen noch in diesem Jahr zwei MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Displaydiagonale veröffentlicht werden. Vermutlich kommen sie ohne Touch Bar und aber mit mehr Anschlüssen.

Offenbar kursieren bereits erste entwendete Baupläne online. Diese sollen Gerüchte und Hinweise von Analysten bestätigen, die zuvor bekannt wurden.

Demnach sollen die Geräte wieder einen HDMI-Anschluss bekommen und ein SD-Karten-Lesegerät. Dazu soll es vier weitere USB-C/Thunderbolt-Anschlüsse geben und ein MagSafe-Anschlusskabel, nebst Klinkenanschluss.

Darüber hinaus sollen die Geräte aber auch ohne die Touch Bar auskommen. Möglich, dass Apple sich von dieser Technologie wieder verabschiedet. Immerhin ist sie im aktuellen M1 MacBook Pro mit 13 Zoll enthalten.

Die Codenamen für die Modelle lauten J316 für das 16 Zoll Modell und J314 für ein 14 Zoll Modell. Letzteres wird bislang nur angenommen, erscheint aber zunehmend plausibel.

Eine Hacker-Gruppierung namens „REvil“ forderte am Dienstag öffentlich die Zahlung von Lösegeld bis zum 1. Mai. Medienberichten zufolge möchte man 50 Millionen US-Dollar haben. Man erbeutete auf den Servern von Quanta Computer Baupläne und Details zu MacBooks von Apple, die noch nicht veröffentlicht wurden. Darunter sind offenbar 15 Bilder und Zeichnungen, auch zugehörige Seriennummern.

Am Tag von Apples „Spring Loaded“-Präsentation wurde ein Teil der Dokumente schon veröffentlicht, fanden sich danach auch in sozialen Medien wieder. Die Hacker wollten demnach nicht warten, und deuten damit eventuell an, welche Details sie noch veröffentlichen könnten.

„In order not to wait for the upcoming Apple presentations, today we, the REvil group, will provide data on the upcoming releases of the company so beloved by many. Tim Cook can say thank you Quanta.“