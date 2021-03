watchOS 7.3.2 von Apple veröffentlicht

watchOS 7, Bild: Apple

Nutzern der Apple Watch stellt der Konzern aus Cupertino am heutigen Abend ebenfalls ein Betriebssystemupdate zur Verfügung. Ab sofort steht watchOS 7.3.2 zum Download über die Watch-App am iPhone bereit. Das Unternehmen schließt auch auf der Smartwatch damit eine Sicherheitslücke in Safaris WebKit.

Dass man am Mac mit macOS 11.2.3 oder am iPhone und iPad mit iOS 14.4.1 und iPadOS 14.4.1 Sicherheitslücken in Safari schließt, leuchtet ein. Doch Apple hat zuletzt mit watchOS 7 auch die Integration der Browserschnittstelle WebKit auf der Armbanduhr vorangetrieben. App-Entwickler können Webinhalte darauf anzeigen. Entsprechend besteht die Sicherheitslücke auch auf der Smartwatch.

Sicherheitslücke mit watchOS 7.3.2 geschlossen

Entdeckt wurde diese Lücke (CVE-2021-1844) von Clément Lecigne von Google und Alison Huffman von Microsoft. Die beiden IT-Spezialisten fanden heraus, wie man Webseiten programmieren konnte, um ein Speicherproblem in WebKit hervorzurufen. Dann war es Angreifern möglich, weiteren Schadcode auszuführen. Das Update wird allen Nutzern dringend empfohlen.

Zuletzt veröffentlichte Apple Mitte Februar watchOS 7.3.1. Das behob Probleme beim Aufladen der Smartwatch. Da einige Nutzer die Smartwatch im Vorfeld nicht mehr ordentlich aufladen konnten, erlaubte Apple diesen, die Smartwatch einzusenden und kostenfrei reparieren zu lassen.