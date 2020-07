Details zu Apples ARM-MacBooks veröffentlicht

Es gibt nun erste Details zu Apples kommenden MacBooks mit eigenem ARM-Prozessor. Die stammen von Analyst Ming-Chi Kuo und betreffen gleich vier unterschiedliche Modelle, ein MacBook Air, und drei MacBook Pro mit 13,3, 14 und 16 Zoll Bildschirmdiagonale.

Im Rahmen der WWDC 2020 ließ Apple die Katze aus dem Sack. Das Unternehmen wechselt bis 2022 die Prozessoren seiner Macs vollständig aus. Bis dahin gibt es dann keine Geräte mehr mit Intel-Prozessor, sondern nur noch Macs mit Apples eigenen Prozessoren. Schon bei der Bekanntgabe war dies für regelmäßige Beobachter von Apple nicht mehr als eine Bestätigung der vorherigen Gerüchte.

Analyst Ming-Chi Kuo unterrichtete Investoren schon letzen Monat darüber, dass Apple noch im vierten Quartal mit der Serienfertigung eines MacBook Pro (13,3 Zoll) mit ARM-Prozessor beginnen würde. Das Gerät käme dann Ende dieses Jahres, aber wohl eher Anfang nächsten Jahres in den Handel.

Doch nun spekuliert Kuo auch darüber, dass Apple neben dem MBP auch ein MBA mit ARM-Prozessor veröffentlichen könnte. Für das Einsteiger-MacBook gilt das gleiche wie für das „kleine“ MacBook Pro. Das Gerät dürfte vielleicht noch Ende 2020 in den Handel kommen, eher wohl Anfang 2021.

Im zweiten und dritten Quartal 2021 sieht Kuo die Zeit für die Veröffentlichung von MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmdiagonale gekommen, die von Apple-Prozessoren angetrieben werden.

Das 14-Zoll-Gerät soll sich in den Ausmaßen vom 13,3 Zoll MacBook Pro nicht oder nur wenig unterscheiden, wohl aber dünnere Displayränder ausnutzen. Laut Kuo erhalten gerade diese beiden Modelle ein überarbeitetes Design.

„We predict that Apple will launch new MacBook models including the new 13.3-inch ‌MacBook Pro‌ equipped with the ‌Apple Silicon‌ in 4Q20, the new ‌MacBook Air‌ equipped with the ‌Apple Silicon‌ in 4Q20 or 1Q21, and new 14- and 16-inch ‌MacBook Pro‌ models equipped with the ‌Apple Silicon‌ and all-new form factor design in late 2Q21 or 3Q21.“ (Ming-Chi Kuo)