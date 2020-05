Apple mit neuem iMac und AirPods, aber wann?

Enthüllungsjournalist Jon Prosser hat Spaß an seinen eigenen Voraussagen gefunden. Er lag mit der Veröffentlichung des neuen 13 Zoll MacBook Pro richtig, sogar auf den Tag genau. Nun gibt er an, dass Apple noch einen neuen iMac und neue AirPods in petto habe.

Ob Apple den genauen Veröffentlichungszeitpunkt vor Jon Prosser geheimhalten kann? Genau mit dieser Frage kolportiert der Enthüllungsjournalist gerade auf Twitter:

„Let‘s see if Apple can keep it a secret from me“. (Jon Prosser)

Laut Prosser seien der neue iMac und die neuen AirPods bereits fertig. Es sei also nur eine Frage der Zeit, ehe der iPhone-Anbieter aus Cupertino die Geräte auch anbietet.

Heads up: There’s still an iMac and AirPods ready to ship. (Not sure which AirPods yet, only know codename)

Theoretically, since they’re ready, they could drop at any time.

I’ll let you know if/when I hear a date.

Let’s see if Apple can keep it a secret from me 👀🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 6, 2020