Wie teuer wird das iPhone 12?

Enthüllungsjournalist Jon Prosser ist zurück mit einem interessanten Tweet. Er gibt Auskunft über Apples mögliche Preisgestaltung beim iPhone 12. Demzufolge könnte die nächste Generation von Apples Smartphones sogar ein wenig günstiger werden als momentan, und zwar knapp 50 US-Dollar.

Denn momentan bietet Apple das iPhone 11 günstigst mit 64 GB Speicher zum Preis von 699 US-Dollar plus Steuern an.

Prosser schreibt, dass er bereits einige Spekulationen über die Preise der nächsten iPhone-Generation gesehen hat. Entsprechend konsultierte er seine eigenen Quellen. Nun sieht er die Preise des iPhone 12 sich wie folgt verändern:

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099