Apple veröffentlicht iOS 13.5 und iPadOS 13.5 Beta 3, mit Corona-Tracking

Apple veröffentlicht iOS 13.5 Beta 3 und ebenso iPadOS 13.5 Beta 3. Wem das Spanisch vorkommt, der hat Recht. Denn Apple hat mittendrin im Betatest die Versionsnummer angepasst. Statt iOS 13.4.5 Beta 3 ist es nun eben iOS 13.5. Dies hängt wohl auch mit der Integration der Coronavirus-Benachrichtigungs-Schnittstelle zusammen, die Apple darin integriert.

Ab sofort können Entwickler auf iOS 13.5 Beta 3 und iPadOS 13.5 Beta 3 zurückgreifen. Die neue Probierversion trägt die Buildnummer 17F5054h.

Beta 2 erschien vor zwei Wochen.

Apple und Google gemeinsam entwickelten eine Schnittstelle, die über Bluetooth misst, ob zwei Smartphones sich begegnen. Teilt dann ein Nutzer mit, an Sars-CoV-2 erkrankt zu sein, werden alle Nutzer informiert, die in Reichweite der erkrankten Person waren. Soweit die Theorie. Denn während die Schnittstelle nun vorhanden ist, müssen Entwickler sie erst einmal zur Anwendung bringen.

In den Einstellungen von iOS 13.5 Beta 3 findet Ihr nun eine neue Einstellung im Bereich der Health-App. Ihr könnt die COVID-19 Exposure Notifications ein- oder ausschalten.

Face ID erkennt nun in der neuen Beta außerdem, ob der Nutzer eine Maske aufhat oder nicht. Falls ja, darf man ohne selbst aktiv zu werden, direkt das Passwort/die Ziffernfolge am Lockscreen eingeben. Dies ist gerade bei Bezahlvorgängen im Supermarkt ganz hilfreich. Allerdings dürfte die derzeitige Situation Apple auch dazu bewegen, eine Co-Existenz von Face ID und Touch ID in Betracht zu ziehen, für Momente wie diese.

Wie das funktioniert, zeigt unter anderen Entwickler Guilherme Rambo in einem kurzen Video. Bei der Bildschirmaufnahme schaltet Apple die Tastatur für den Zuschauer aus, sodass nicht eventuell sensible Daten übertragen werden. Entsprechend kann man die im Clip nicht sehen.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p