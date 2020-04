Apple veröffentlicht macOS 10.15.5 Beta 3

Neben iOS 13.5 und iPadOS 13.5 Beta 3 mit Corona-Tracing-Funktionalität gibt es außerdem eine neue Probierversion von macOS. Beta 3 von 10.15.5 Catalina steht für registrierte Entwickler zum Download bereit.

Die neue Version hat die Buildnummer 19F72f. Sie veröffentlicht Apple zwei Wochen nach der letzten Beta. Beim Desktop-Betriebssystem tut sich indes nicht allzu viel.

Batteriegesundheit am MacBook

Schon vorher wussten wir, dass Apple in dem Update auch ein Tool zur Messung und Optimierung der Batteriegesundheit implementiert. Die App/Funktion gibt es so ähnlich schon eine Weile auf dem iPhone und iPad. Am Mac soll sie auch bei MacBooks dafür sorgen, dass deren Batterien nicht über Gebühr unnötig geladen werden. Außerdem bietet sie einen besseren Wasserstand bezüglich der Restkapazität des Akkus.

Weitere Neuigkeiten sind uns bislang nicht bekannt.