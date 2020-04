Huch: iPhone SE bekommt Plus-Modell, aber erst 2021

Gerade erst veröffentlichte Apple das neue iPhone SE. Analyst Ming-Chi Kuo wagt sich wieder mit eine Prognosen vor. Ihm zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass Apple den Produktstart für ein iPhone SE Plus verschiebt.

Das Gerät sollte in der ersten Hälfte 2021 in den Handel kommen. Es sei „wahrscheinlich“, dass das Gerät aber erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres käme.

Weiteres Touch-ID-Gerät

Das Gerät soll ähnlich dem aktuellen iPhone SE ein günstigeres Einsteigermodell für diejenigen werden, die gerne ein größeres iPhone hätten. Kuo spricht von einem 5,5 oder 6,1 Zoll Gerät.

Inkonsistent wird Kuos Prognose freilich, weil er behauptet Apple würde bei dem Smartphone Touch ID verwenden, es aber in den Power-Button am Rand des Geräts integrieren. Dies haben vor allem Konkurrenten aus dem Android-Lager so getan.

Es gab bereits Gerüchte, dass Apple auf den Power-Knopf ausweichen könnte, damit man das Display größer machen könnte. Derselbe Ming-Chi Kuo behauptete bereits Anfang des Jahres, dass Apple 2021 diesen Schritt vollziehen würde.

Tatsächlich soll dieses Gerät bis auf eine schmale Ausbuchtung (ja, eine Kerbe) am oberen Rand für die Frontkamera fast ausschließlich aus „Display“ bestehen. Dies sei vergleichbar mit dem iPhone XR oder iPhone 11. Allerdings würde Apple trotzdem auf Face ID bei dem iPhone SE Plus verzichten. Entsprechend könnte die „Notch“ in dem Fall kleiner ausfallen.

Neues iPhone SE seit April

Erst in diesem Monat veröffentlichte Apple ein neues iPhone SE im Design des iPhone 8. Es bietet ein 4,7 Zoll großes Display, Touch ID und den Apple A13 Prozessor, den es auch im iPhone 11 (Pro) gibt. Apple verkauft das Smartphone ab 479 Euro mit 64 GB, 128 GB und 256 GB Speicher. Wegen seines Preises ist es eine Konkurrenz für Android-Mittelklasse-Smartphones.