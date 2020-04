Apple-Produkte entwickeln sich in rasantem Tempo

Kaum eine Marke ist ein Symbol für Innovation und schnelle Entwicklung wie es der Tech-Gigant Apple ist. Die Kombination aus benutzerfreundlicher Technologie, edlem Design und ständig neuen Funktionen ist das Geheimrezept, das einst Steve Jobs präsentierte und auch heute noch als Kaufgrund Nummer 1 gilt.

Apple scheint seiner Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Hatten die ersten MP3-Player noch viel zu wenig Speicherplatz, brachte Apple den iPod heraus und änderte das. Ärgerte man sich noch über die neuen Windows-Versionen, feierten Apple-Nutzer macOS und später die Einfachheit von iOS. Die Entwicklung hält an.

Vom MP3-Player zum iPhone

Der iPod galt als eines der ersten Produkte von Apple, das die Technikwelt revolutionierte. Man schlug sich damals noch mit unpraktischen MP3-Playern mit kleiner Speicherkapazität und schlechter Soundqualität herum. Doch der iPod wurde das Gerät zum Musikhören schlechthin. Der kleine und vor allem schlanke Player passte in jede Hosentasche, hatte eine innovative Bedienoberfläche und dazu eine große Speicherkapazität.

Auch die Werbekampagne mit den weißen Kopfhörern war erfolgreich. Bis heute wissen/denken wir, dass jemand mit dem iPhone oder einem iPod Musik hört, wenn wir weiße Kopfhörer sehen.

Das erste iPhone folgte 2007 und löste für viele den iPod ab. Denn auf dem Smartphone konnte man auf die eigene iTunes-Bibliothek zugreifen und genauso einfach Musik hören. Damit revolutionierte Apple schon wieder eine Branche, diesmal jene der Smartphones, selbst wenn sich die Gerätebezeichnung erst später etablierte. Seither ebbte der Ansturm auf die neuen iPhones nicht ab und nach neuen Veröffentlichungen ist das Smartphone meist wochen- oder sogar monatelang ausverkauft.

Apple kann vielseitig eingesetzt werden

Apple verfolgt seit Beginn an die Strategie, seine Geräte vielseitig einsetzbar zu machen. Das iPhone ist nicht bloß ein Telefon. Man kann damit im Internet surfen, es außerdem als Musikplayer nutzen und sogar als mobile Spielekonsole.

Apple erkannte außerdem früh, dass eine gute Kamera im iPhone, eine Zielgruppe anspricht. Dadurch gilt das Smartphone bis heute als das perfekte Gerät für Schnappschüsse, und neuerdings sogar für hochwertige Fotos. Einige Fotografen spezialisierten sich sogar auf die iPhone-Fotografie und zeigten, was mit dem kleinen Gerät alles möglich ist.

Auch mit dem iPad konnte Apple für Aufsehen sorgen. Als es erschien, waren Tablets noch nicht weit verbreitet. Das Apple-Tablet wollte eine Art digitaler Notizblock sein, auf dem man auch im Internet surfen, Filme schauen und Bücher lesen konnte. Heute kann das iPad noch viel mehr, eignet sich für den Videoschnitt oder die Produktpräsentation. Es wird sogar als Spieleplattform eingesetzt, und mit einer Tastatur zu einem Lapto-Ersatz verwandelt. Doch Apples Tablet verwenden mehr und mehr Geschäfte auch als digitales Kassensystem. Das iPad ist dabei so flexibel, dass es perfekt auf alle Bedürfnisse von Unternehmen abgestimmt werden kann und somit alte Bezahlsysteme schnell abhängt.

Künstlerische Berufe setzen auf Apple

Die Produkte von Apple haben einen besonderen Vorteil. Sie wurden für eine Branche ausgelegt, die dank der Digitalisierung enorm gewachsen ist. Apple gilt als der Hersteller für viele künstlerische Berufe. So sind das MacBook Pro und der iMac jene Geräte, welche die meisten Webdesigner und Grafiker verwenden. Aber auch im Filmschnitt ist Apple stark vertreten. In anderen Industrien wie Fotografie und Musik setzen Künstler ebenfalls auf die Technik des Konzerns. Das liegt an zahlreichen Programmen, die für iOS zur Verfügung stehen, aber auch an der einfachen Verbindung zwischen verschiedenen Apple-Geräte durch Funktionen wie AirDrop. Für viele erweist sich eine vollständige Ausstattung durch Apple-Produkte als besonders praktikabel.

Apple wächst und die Produkte des Tech-Giganten entwickeln sich laufend weiter. Wir sind gespannt, welche Branche der Konzern als Nächstes aufmischt. Welches Apple-Produkt war für Euch das revolutionärste?