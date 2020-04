Wann kommt das Update fürs 13 Zoll MacBook Pro?

Enthüllungsjournalist Jon Prosser behauptet, dass Apple im nächsten Monat ein Upgrade für sein 13 Zoll MacBook Pro herausbringen will. Es trüge den Codenamen „J223“.

Dass Apple über Kurz oder Lang ein Update bereitstellen würde, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Denn im Oktober 2019 erschien das 16 Zoll MacBook Pro mit neuer Tastatur. Vor kurzem dann brachte Apple das MacBook Air mit überarbeiteter Tastatur in den Handel. Nun warten Fans noch auf das 13 Zoll MacBook Pro, das – wenn es nach uns geht – gerne auch ein 14 Zoll Modell werden darf. Denn Gerüchte um ein „größeres“ Display gab es sehr wohl.

If everything goes well…



New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya