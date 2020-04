Kann man sich nicht ausdenken: 5G soll Coronavirus Sars-CoV-2 verbreiten

Die Mobilfunktechnologie 5G, die seit 2019 „sehr“ langsam Verbreitung findet, ist nun in das Blickfeld von Verschwörungstheorien geraten. In Großbritannien gab es Meldungen darüber, dass 5G an der Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 beteiligt sei. Dort kam es zuletzt vermehrt zu Bränden an Mobilfunkmasten. Offenbar wurden diese mit Absicht in Brand gesteckt.

Das britische Digitalministerium ist in den sozialen Medien angesichts der Fake News um Information bemüht. Online würden „nicht-akurate Informationen über 5G geteilt“ – könnte man es noch mehr verharmlosen? Das Ministerium beschwichtigt. Es gäbe keinen Zusammenhang zwischen 5G und der Verbreitung des Coronavirus.

Woher stammen die Vorwürfe?

In Großbritannien gab es zuletzt gehäuft Brände an Mobilfunkmasten. Ein Video einer solchen Entzündung wird derzeit auf YouTube und Facebook geteilt. Darin wird ein Zusammenhang zwischen der CoVid-19-Pandemie hergestellt.

Es kam offenbar in mehreren Städten zu Bränden oder Entzündungen an Telefonkästen und Mobilfunkmasten. Die Untersuchungen durch die Polizei liefen allerdings noch, wie die BBC berichtet.

Mit Absicht in Brand gesteckt?

Ein Minister des Kabinets, Michael Gove, sprach das Thema auf einer täglichen Pressekonferenz zum Coronavirus-Geschehen an. Gove beurteilt die Veröffentlichung als gefährlichen Nonsens.

Der Leiter des britischen Gesundheitssystems (NHS) wurde indes deutlicher. Er finde es schändlich, dass wichtige Infrastruktur unter dem Vorwand dieser Behauptungen Schaden nehme. Sie sei im Gegenteil notwendig.

Offenbar haben Mitarbeiter des Mobilfunkanbieters Mobile UK Drohungen erhalten. Diese seien sowohl gegen die Personen als auch gegen die Infrastruktur gewesen.

Mehrere Verschwörungstheorien in Umlauf

Tatsächlich gibt es in Großbritannien sogar schon mehrere Verschwörungstheorien darüber, wie 5G sich an der Ausbreitung der Covid-19-Krankheit beteiligt. Eine geht davon aus, dass 5G das Immunsystem der Menschen schwächt. Eine andere behauptet, dass das Virus sich die Radiowellen der 5G-Einheiten zunutze macht. Dabei geht letztere zurück auf Arbeiten eines Nobelpreisträgers, der fand, dass Bakterien selbst Radiowellen erzeugen könnten. Nur handelt es sich eben in diesem Fall um ein Virus.

Außerdem breitet sich Sars-CoV-2 auch dort aus, wo es gar keine 5G-Infrastruktur gibt.