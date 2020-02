Disney+ startet im März: Frühbucher bekommen Rabatt

Am 24. März 2020 startet Disneys Videostreaming-Angebot auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für Frühbucher bietet das Medienunternehmen jetzt einen Rabatt von knapp 14 Prozent auf ein Jahresabo an.

Statt eigentlich 69,99 Euro Jahresgebühr zahlen Frühbucher momentan nur 59,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 23. März 2020, also einen Tag vor dem Start des Streamingservice.

Jetzt Disney+ vorbestellen.

Disney+ mit exklusiven Inhalten

Auf Disney+ wird es Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic geben. Disney verspricht zum Start über 1000 Filme, Serien und Originale.

Ihr könnt alle Filme und Serien auch herunterladen und offline ansehen, wenn ihr unterwegs seid.

Exklusiv nur auf dem Streamingangebot gibt es dann unter anderem Star Wars: The Mandalorian, Disneys Susi und Strolch, Marvels Hero Project, Star Wars: The Clone Wars und eine Doku-Reihe mit Jeff Goldblum auf National Geographic.

Noch keine Angebote für Schweizer und Österreicher

Wir hätten gedacht, dass durch das einfache Ersetzen des Sprachcodes „de“ durch bspw. „ch“ oder „at“ im URL auch passende Angebote für unsere Leser in der Schweiz und Österreich abrufbar wären. Leider funktioniert das noch nicht.

Falls Ihr passende Links und Preise kennt, freuen wir uns über Eure Hinweise, damit auch andere Leser davon profitieren.