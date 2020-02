Linksys bringt HomeKit für Velop-Router

Die ersten Router mit HomeKit-Support kommen von Linksys. Das Unternehmen informierte Kunden über die eigene Webseite, dass es in den nächsten Tagen so weit sei. Die betroffenen Geräte erhalten dann ein Firmware-Update.

Apple hatte letztes Jahr auf der WWDC bekannt gegeben, dass HomeKit deutlich ausgebaut werden würde. Es hieß, auch WLAN-Router könnten dann in Zukunft als HomeKit-Zentrale dienen. Leider Gottes ist nun mehr als ein halbes Jahr vergangen, ohne dass ein Hersteller Anstalten machte, seine Geräte zu aktualisieren.

Das ändert sich nun. Denn Linksys macht den Anfang.

„We’re rolling out a firmware update to your Velop system in the next several days. Once your system updates, the next time you open the Linksys app, it will invite you to link with Apple Home“. (Linksys)