Jetzt auf EVE-Produkte fürs smarte Zuhause sparen

Die Smart Home Produkte von Elgatos „Eve“ gehören nicht zu den günstigsten am Markt. Dafür sind sie aber einfach in HomeKit einzubinden, hochwertig und verfügen außerdem über eine gute App. Nun gibt es auf sowieso schon reduzierte Bundles nochmal 15 Prozent Rabatt.

Bei Tink gibt es noch bis neunten Februar den 15 Prozent Gutschein „ProMotion“. Der ist gültig auf alle EVE-Pakete, die über 150 Euro kosten.

Jetzt Eve-Produkte im Paket günstiger kaufen.

Bei HomeKit-Steckdosen sparen

Davon gibt es einige, und der zusätzliche Rabatt sorgt für Sparpotential. So bekommt Ihr beispielsweise ein Eve Energy 4er Pack für 150 Euro. Zieht vom Preis noch einmal 15 Prozent ab (-22,50 Euro), kommt Ihr auf günstige 127,50 Euro. Also kostet ein Eve Energy nur unter 32 Euro. Der nächstbeste Preis in der Preissuche spuckt für eine Eve Energy derzeit 41 Euro aus.

Bei Sensoren und Heizkörper-Thermostaten sparen

Gleiches gilt aber auch für die Pakete mit Fenster- und Tür-Sensoren und/oder Heizkörperthermostaten. Die Paketpreise sind schon günstig und der zusätzlich Rabatt macht sie noch einmal günstiger.

