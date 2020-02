Company of Heroes fürs iPad veröffentlicht

Echtzeitstrategie auf dem iPad? Feral Interactive ist verantwortlich für die Portierung des RTS-Games Company of Heroes auf Apples Tablet, und zwar in vollem Umfang.

PC-Spieler kennen Company of Heroes bereits länger. 2006 veröffentlichten Relic Entertainment und SEGA das Echtzeit-Strategiespiel für Windows und Mac OS X. Nun gibt es also eine Version des immer noch beliebten Spiels für Apples iPad.

„Beliebt“ deshalb, da auch der ursprüngliche Entwickler trotz der Veröffentlichung vor 14 Jahren selbst 2017 noch immer am Spiel feilte und Updates herausbrachte.

Der Zweite Weltkrieg auf dem Tablet

Company of Heroes wurde von Feral für das iPad quasi noch einmal von Grund auf erneuert. Die Benutzeroberfläche soll es iPad-Nutzern ermöglichen, auch komplexe Aktionen im Spiel auf einfache Art und Weise auszuführen.

Es entführt Euch in das Szenario des Zweiten Weltkriegs. Ihr steuert zwei Kompanien von US-Soldaten. Zeitlich beginnt das Spiel mit dem D-Day in der Normandie, am 6. Juni 1944. Es liegt an Euch, den Verlauf der Geschichte im Spiel positiv zu gestalten.

Systemvoraussetzungen auf dem iPad

Ihr benötigt für Company of Heroes allerdings „mindestens“ iOS 13.1 oder neuer. Entsprechend ist allerdings auch das iPad mini der fünften Generation und neuer mit dem Spiel kompatibel. Die allermeisten Nutzer, die ein iPad 2017 oder danach kauften, kommen in den Genuss des Spiels.

Natürlich ist Company of Heroes aber kein Billigheimer. Denn das Spiel kostet derzeit 14,99 Euro. Dafür erhaltet Ihr aber ein Game ohne Werbeunterbrechung. In-App-Käufe gibt es trotzdem. Zum Beispiel könnt Ihr für Sprachausgabe-Pakete oder weitere Kampagnenmissionen zahlen oder einfach alle Missionen auf einmal kaufen. Die Zusammenstellung der In-App-Käufe wirkt auf den ersten Blick etwas fragwürdig.

