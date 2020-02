iPad Pro bekommt im Herbst 5G, oder?

Gerüchteweise arbeitet Apple daran, im Herbst dieses Jahres neue iPad Pro mit 5G-Support in den Handel zu bringen. DigiTimes spricht in diesem Zusammenhang von einer Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte.

Bringt Apple iPad Pro mit A14 Chip und 5G-Support? Zumindest die Apple-Prozessoren stellt niemand in Frage, vermutlich dann aber ein A14X. Rätselraten gibt es eigentlich nur um den Zeitpunkt.

Laut DigiTimes sollen die Pro-Tablets von Apple mit 5G-Modem ausgestattet werden. Da es zuvor hieß, Apple werde vorerst auf Qualcomm-Modems (Snapdragon X55) setzen und die beiden Firmen sich nach einem Streit wieder angenähert haben, ist das Szenario sehr wahrscheinlich. Die Modems würden dann sowohl mmWave (für schnellere Geschwindigkeiten dort wo die Infrastruktur vorhanden ist) erlauben und darüber hinaus auch herkömmliches Sub-6GHz unterstützen.

iPad Pro im September?

Häufig präsentierte Apple im September eigentlich nur seine neuen iPhones. Doch laut DigiTimes würde Apple in diesem Jahr auch die neuen iPad Pro präsentieren. Dies geschah auch 2015, als es das original iPad Pro präsentierte und letztes Jahr eben das 10,2 Zoll iPad (mit Pencil-Support).

Tiefensensoren nur von einer Firma?

„Win Semi“ heißt der Hersteller, der für Apple die VCSEL-Komponenten beiträgt, und zwar laut DigiTimes ausschließlich. Mit den Oberflächenemittern plant Apple ausgefallenere AR-Anwendungen möglich zu machen. So sollen Nutzer mit den Geräten 3D-Objekte aus ihrer Umwelt „abfilmen“ und erzeugen können. Gerüchteweise möchte Apple auch eine spezielle Software anbieten, die Entwicklern die Arbeit erleichtert und den Export für die Weiterverarbeitung in Animationsprogrammen erlaubt. Denkbar ist auch, dass Apple die die Möglichkeit zum Motion Capturing auf 3D ausweitet.

Bis es soweit ist, fließt aber noch viel Wasser den Rhein hinauf und wir freuen uns vorher lieber auf ein März-Event und die WWDC im Sommer.