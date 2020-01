Apples HomeKit auch auf CES 2020

Apples HomeKit auf CES 2020. Der iPhone-Hersteller wird kommende Woche auf der Consumer Electronics Show (CES) in Person von Jane Horvath in Las Vegas auftreten. Doch auch HomeKit soll vor Ort zeigen, was es kann, wie Bloomberg nun berichtet.

Gibt es kommende Woche sogar neue Produktvorstellungen Apples auf der CES? Laut Gurman ist damit nicht zu rechnen. Oder möchte das Unternehmen nur in Form von Partnern zeigen, wozu Siri und HomeKit gemeinsam in der Lage sind?

„Apple’s ‌HomeKit‌, a system for controlling devices in the home, will also be on display. Some companies will show off new gadgets for the home that work with Siri, Apple’s digital assistant.“ (Mark Gurman)