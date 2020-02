Wegen Coronavirus: Apple Stores in China bleiben geschlossen

Ursprünglich wollte Apple seine Ladengeschäfte nach einer Coronavirus-Quarantäne in China zum 10. Februar wieder öffnen. Doch während die Büros des Konzerns die Arbeit wieder aufnehmen sollen, wurden Mitarbeiter der Apple Stores unterrichtet, dass sie noch warten müssten.

Deirdre O’Brien schrieb eine E-Mail an die betroffenen Apple-Mitarbeiter. Diese wurde offenbar auch MacGeneration in Frankreich zugespielt. Demzufolge sollen Apples Büroräume und auch die Kontaktzentren die Arbeit kommende Woche Montag wieder aufnehmen.

„Since my last note, we have been in constant consultation with public health experts, government authorities and our teams and leaders in China. In light of those conversations, I want to share new information about Apple’s workplaces.

We are working toward reopening Apple’s Corporate Offices and Contact Centers in China next week. We recognize that personal movement and travel restrictions are ongoing and schools are closed in many places, and managers will be working with their teams to offer additional support. You will receive a follow up communication shortly with more information.“ (Deirdre O‘Brien)