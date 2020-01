Catalina-Test geht weiter: macOS 10.15.3 Beta 3 veröffentlicht

Apple veröffentlichte am Abend macOS 10.15.3 Beta 3. Nachdem vorgestern bereits neue Probierversionen für iOS, iPadOS, watchOS und tvOS herauskamen, folgt nun das Desktop-Betriebssystem.

Einen Tag gönnte Apple sich, seinen Servern und uns Pause. Doch noch vor dem Start ins Wochenende (Ortszeit) veröffentlichte man dann doch Beta 3 von macOS 10.15.3. Sie trägt die Buildnummer 19D57a und steht ab sofort zum Download bereit.

Apple testet neuen Pro-Modus

Mit 10.15.3 testet Apple einen Modus, um den Prozessor für kurze Zeit auf Hochtouren laufen zu lassen. Ähnlich wie beim „Nicht stören“-Feature kann man es aber zeitlich begrenzt einrichten. Angenommen Ihr wolltet über Nacht ein Video enkodieren und wärt froh über den Leistungsschub, dann würde der Rechner am Folgetag aber wieder normal laufen.

Apple selbst informierte über die Funktion noch nicht. Es ist nicht klar, ob diese bei der finalen Variante enthalten sein wird.

So oder so steht Beta 3 zum Download. Falls Ihr Beta 2 schon auf dem Mac habt, könnt Ihr das Update einfach per Softwareaktualisierung vollziehen.