Apple soll WiLAN 85 Millionen US-Dollar zahlen

Apple verstößt gegen Patente von WiLAN. Dies entschied nun ein Jury-Gericht in San Diego, USA. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino soll dem kanadischen Unternehmen 85 Millionen US-Dollar zahlen.

Patentstreitigkeiten werden nie enden, solange es Patente gibt. Auf diesen Grundsatz kann man sich verständigen. Entsprechend ist die Firmengeschichte Apples mit einer Vielzahl an Fällen vor Gericht gepflastert.

Apple versus WiLAN

Der Fall Apple gegen WiLAN ist einer davon. Nun fiel die Entscheidung zu Ungunsten Apples, wie Bloomberg berichtet.

Apple verstieß demnach gegen gleich zwei Patente. Die beschreiben Technologien, die gleichzeitiges Telefonieren und Herunterladen von Daten mit einem Mobiltelefon erlauben.

Unendliche Geschichte Teil 127

Wie es mit Patentfällen nun einmal so ist. Meistens wird auf halber Strecke eine Lösung gefunden oder aber bis zum bitteren Ende verhandelt. So auch in diesem Fall.

Denn schon im August 2018 entschied eine Jury, Apple sei schuldig, gegen die Patente zu verstoßen. Seinerzeit sollte Apple allerdings 145 Millionen US-Dollar an WiLAN zahlen. Es wurde schließlich entschieden, die Entschädigungssumme neu zu verhandeln.

Richterin Dana Sabraw entschied seinerzeit, dass Apple gegen die Patente verstoßen habe. Es gab jedoch Apple Recht, das argumentierte, WiLAN habe die Höhe der Entschädigung falsch berechnet.

Gemeinsame Geschichte

WiLAN selbst nennt sich eine der „erfolgreichsten Patentlizenzierungsfirmen der Welt“. Man könnte auch sagen, dass das kanadische Unternehmen sich darin gefällt, ein Patent-Troll zu sein. Das ist umso tragischer, da das Unternehmen in seiner Frühzeit selbst sogar Komponenten für kabellose Kommunikation mit Bluetooth produzierte.

Doch genau mit Bluetooth begann die Fehde. Denn schon 2010 warf WiLAN Apple erstmals vor gegen eines der eigenen Patente verstoßen zu haben.