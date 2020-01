Bringt Apple das iPhone 12 in Navy Blue?

Gerüchtweise will Apple das kommende iPhone 12 auch in der Farbe „Navy Blue“ anbieten. Dies will Entwickler Max Weinbach erfahren haben und teilte die Information mit dem YouTube-Kanal EverythingApplePro.

Weinbach veröffentlichte in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Gerüchte. Sie trafen immer auch mal zu. Deutlich erfolgreicher fielen jedoch Weinbachts Prognosen zu Androiden aus.

iPhone 12 (Pro) in Navy Blau?

In jedem Fall sagte Weinbach schon einmal korrekt eine neue iPhone-Farbe voraus. Er behauptete Monate vor der Einführung des iPhone 11, dass dieses in einem hellen Grünton angeboten würde.

Nun veröffentlichte EverythingApplePro anhand der Informationen Weinbachs eine Konzeptgrafik, die das „potenzielle“ iPhone 12 Pro in der neuen Gehäusefarbe zeigt.

iPhone 12 erst im Herbst

Das Jahr 2020 ist noch jung. Entsprechend müssen wir uns auf die Erfüllung dieses Gerüchts noch bis in den September gedulden.

Deutlich früher könnten wir allerdings in Erfahrung bringen, ob die Gerücht um das nächste iPhone SE 2, bzw. iPhone 9 der Wahrheit entsprechen. Zuletzt hieß es, im Februar laufe die Serienproduktion an. Denn schon im März würde Apple das Gerät dann in den Handel bringen.