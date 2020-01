Leak: Samsung bringt Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra

Noch vor Samsungs „Galaxy Unpacked“-Event im Februar gibt es Hinweise auf drei neue Android-Smartphones. Offenbar plant der koreanische Hersteller ein Galaxy S20, S20+ und ein S20 Ultra zu veröffentlichen.

Anfang Januar kündigte Samsung für den 11. Februar ein „Galaxy Unpacked“-Event an.

Doch noch ehe der Hersteller selbst Details zu seinen neuen Android-Smartphones veröffentlichen könnte, tun es andere.

„Leaker“ Ishan Agarwal streut derzeit einige Rendergrafiken. Die zeigen Samsungs kommende Smartphones.

Darauf zu sehen ist ein Kamerabuckel auf der Rückseite der Geräte, der in etwa dem entspricht, was die Gerüchteküche bislang vermuten ließ.

(1/3) Exclusive: Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra Official Renders are here! Starting with Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, it will start at €1349 for 128GB variant. S20 Ultra 5G 512GB will cost €1549. Colours: Cosmic Grey and Cosmic Black.

LINK: https://t.co/Ldbj2LH0A0 pic.twitter.com/ZX3W74WxWq