Galaxy S11: Samsung stellt es am 11. Februar vor

Samsung Galaxy S11 wohl auf Galaxy Unpacked 2020. Der koreanische Hersteller von Technik kündigte vor kurzem an, am 11. Februar wieder ein Unpacked-Event abzuhalten. Auf diesem stellt das Unternehmen aller Voraussicht nach gleich drei neue „Galaxy S11“-Modelle vor, um Apples iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max Konkurrenz zu machen.

Am 11ten Februar im Jahr 2020 präsentiert Samsung der Öffentlichkeit neue Smartphones. Schon das Datum der Präsentation spielt mit der Gerüchteküche. Denn geht es nach den Köchen, wird die bisherige Zählung nicht normal fortgesetzt. Statt also vom Galaxy S10 das S11 folgen zu lassen, hieß es immer wieder, würde Samsung das nächste Smartphone S20 nennen, weil es so schön ins Jahr passt. Demnächst wissen wir mehr.

Design vom Galaxy Note abgeguckt?

Wie werden die nächsten S-Modelle von Samsung ausschauen? Auch hier spielt Samsung in seinem Ankündigungstrailer mit den Gerüchten. Denn das Unternehmen ersetzt die beiden Buchstaben „A“ in Galaxy durch zwei weiße, abgerundete Quader.

Einer dieser Quader ähnelt in seinen Abmessungen der rückseitigen Kamera, die die Android-Smartphones gerüchteweise erhalten sollen. Diese sollen übrigens Fotos mit bis zu 108 MP Auflösung anfertigen können, ähnlich wie beim Xiaomi Mi Note 10. Dort funktioniert das Pixelwunder aber eher schlecht als recht.

Darüber hinaus sollen die Smartphones keine riesige Kerbe als Frontkamera erhalten, sondern lediglich ein kreisrundes Guckloch.

Gerüchte um Spezifikationen des Galaxy S11

Und welche Technik können mögliche Käufer erwarten? Die drei Geräte mit 6,4, 6,7 und 6,9 Zoll Displaydiagonale sollen allesamt eine Bildwiederholrate von 120 Hz bieten. 5G würden sie unterstützen und eine Gesichtserkennung anbieten, die hoffentlich eine Schippe draufsattelt in puncto Sicherheit.

Der Akku soll zudem 5.000 mAh Kapazität bieten.

Livestream auf Webseite

Wie könnte Ihr das Unpacked 2020-Event verfolgen? Samsung möchte einen Livestream aus San Francisco anbieten. Das Event startet gegen 11 Uhr Ortszeit, also um 20 Uhr unserer Zeit.